Ілич та Кривбас достроково розірвали контракт

Хрвоє Ілич достроково залишив Кривбас на правах вільного агента.

Про це повідомила пресслужба криворіжців.

Сторони досягли згоди щодо розірвання контракту, який був чинним до літа 2026 року.

Хорват виступав за Кривбас з 2023-го, перебравшись з Хапоела Тель-Авів. За цей час Ілич зіграв 46 матчів у всіх турнірах, в яких забив шість м'ячів та віддав шість результативних передач. Цього сезону на рахунку Хрвоє лише одна у межах УПЛ.

Портал Transfermarkt оцінює півзахисника у 800 тисяч євро.

Раніше повідомлялось, що Кривбас виключили з розіграшу Кубку України.