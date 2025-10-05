Гурнік з дебютним голом українця Хланя розгромив Легію в чемпіонаті Польщі

Український півзахисник Гурніка Забже Максим Хлань забив дебютний гол за команду в чемпіонаті Польщі.

Він вразив ворота Легії у домашньому поєдинку 11-го туру, відкривши рахунок на 22-й хвилині матчу.

Після клуб українця забив ще два голи, здобувши переконливу перемогу з рахунком 3:1.

Максим приєднався до Гурніка як вільний агент після завершення контракту з Лехією. За два сезони в гданському клубі він провів 55 матчів, забив 14 голів і віддав 10 результативних передач.

За данами Transfermarkt, ринкова вартість гравця становить 1,5 мільйона євро.