Гурнік з дебютним голом українця Хланя розгромив Легію в чемпіонаті Польщі

Олексій Мурзак — 5 жовтня 2025, 23:17
Максим Хлань
ФК Гурнік

Український півзахисник Гурніка Забже Максим Хлань забив дебютний гол за команду в чемпіонаті Польщі.

Він вразив ворота Легії у домашньому поєдинку 11-го туру, відкривши рахунок на 22-й хвилині матчу.

Після клуб українця забив ще два голи, здобувши переконливу перемогу з рахунком 3:1.

Максим приєднався до Гурніка як вільний агент після завершення контракту з Лехією. За два сезони в гданському клубі він провів 55 матчів, забив 14 голів і віддав 10 результативних передач.

За данами Transfermarkt, ринкова вартість гравця становить 1,5 мільйона євро.

