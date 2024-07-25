Хлань: Пенальті в матчі проти Іраку було некваліфікованим рішенням

Вінгер олімпійської збірної України Максим Хлань вважає, що призначити пенальті у ворота української команди було некваліфікованим рішенням.

Його слова передає пресслужба УАФ.

"Бувають ігри, де потрібне везіння. Тяжкі ігри потрібно подолати терпінням та очікуванням на свої моменти. Але деколи суддя втручається у гру, коли це не потрібно. Той пенальті безглуздий.

Треба розуміти, що це дуже вплинуло у психологічному стані, ментальному. Вважаю, що це було некваліфіковане рішення, яке в першу чергу було важко прийняти, це пенальті. І в нас не пішла гра.

Але ми робили все, що могли. Намагалися атакувати. Десь нам не щастило, не було фарту, але потрібно сконцентруватися вже на наступній грі, відкинути всі негативні думки та продовжувати далі", — сказав футболіст.