Хетафе мінімально переграв Еспаньйол у 16 турі Ла Ліги

Хетафе здобув мінімальну перемогу над Еспаньйолом у межах завершальної гри 16 туру іспанської Ла Ліги.

Зустріч завершилася з рахунком 1:0 на користь господарів поля.

Після цього поєдинку Хетафе піднявся на 15 сходинку турнірної таблиці, маючи в активі 16 очок. Еспаньйол залишається в зоні вильоту, заробивши 13 залікових балів цього сезону.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

16 тур, 9 грудня

Хетафе – Еспаньйол 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 8 Родрігес

Напередодні в центральному поєдинку туру Жирона, за яку виступає Віктор Циганков, приймала мадридський Реал Андрія Луніна. Як заявив напередодні головний тренер жиронців Мічел Санчес, вінгер збірної України зіграти в цьому матчі не зміг, а голкіпер "бланкос" усю гру просидів на лаві запасних.

Без участі українських футболістів команди провели майже рівний поєдинок. Але підопічні Карло Анчелотті створили більш небезпечні моменти, які в підсумку призвели до розгромної перемоги Реала.