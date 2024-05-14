Хаві: Розумію гнів Левандовського, але треба думати про команду

Головний тренер Барселони Хаві Ернандес із розумінням ставиться до того, що Роберт Левандовський висловив своє невдоволення заміною в матчі проти Реала Сосьєдада.

Слова наставника каталонців цитує As.

"Я поміняв Левандовського через те, що на цей тиждень заплановано три матчі, а також через тактичні нюанси. Нам потрібно було пресингувати попереду. Ми доклали багато зусиль, Роберт також зробив багато. Я розумію його гнів - мені теж не подобалося, коли мене міняли, але нам, тренерам, потрібно думати про команду", - сказав Хаві.

У матчі з Реалом Сосьєдадом Левандовський був замінений на Феррана Торреса за 15 хвилин до кінця основного часу. у підсумку Барселона подвоїла перевагу та перемогла з рахунком 2:0.

Цього сезону 35-річний польський нападник відзначився 24 голами та 9 асистами. Нещодавно в іспанській пресі з’явилася інформація про майбутнє Роберта в каталонському клубі.

Завдяки перемозі над басками Барселона піднялася на друге місце в Ла Лізі, випередивши Жирону. Вже у четвер, 16 травня, команда Хаві на виїзді зіграє проти Альмерії, а 19 числа "синьо-гранатові" прийматимуть Райо Вальєкано.