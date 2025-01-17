Після матчу з Галатасараєм вже буду в загальній групі: Бражко – про повернення після травми

Півзахисник київського Динамо Володимир Бражко розповів про процес відновлення після травми, зазначивши, що в загальну групу команди він повернеться після матчу в межах Ліги Європи проти Галатасарая.

Про це він сказав у коментарі YouTube-каналу ВДИНАМО.

"Відновлююсь після травми. Ще трохи почекати і вже повернуся до спільної групи. Думаю, що після матчу з Галатасараєм вже буду в загальній групі з усіма працювати, але трохи з обмеженнями. Незабаром повернуся", – сказав Бражко.

У поточному сезоні хавбек провів 25 матчів за Динамо у всіх турнірах, забив 4 голи і віддав 3 асисти.

Перший офіційний матч у 2025 році підопічні Олександра Шовковського проведуть 21 лютого на виїзді проти Галатасарая у межах 7-го туру загального етапу Ліги Європи.

Раніше була інформація, що до гравця проявляє інтерес клуб з АПЛ.