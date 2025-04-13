Це домашня заготовка: Харатін – про гол Зорі

Півзахисник Вереса Ігор Харатін заявив, що відпрацьовував удари після розіграшу кутового перед матчем із Зорею (2:1) у 24 турі Української Прем'єр-ліги.

Про це гравець розповів у коментарі УПЛ ТБ.

Півзахисник піймав м'яч на ногу після подачі кутового від Дмитра Кльоца

"Мій гол – це домашня заготовка. Ми вчора тренували, вчора два таких поклав. Дуже хотів забити, чесно кажучи, мріяв, бо знаю, що маю такий удар, але ніколи не використовував.

Тому навіть сьогодні зранку розмовляли про це, і хлопцям казав, що мрію забити. Вірите, не вірите – так було сьогодні. Слава Богу, забили. Діма Кльоц шикарну передачу дав. Дякувати Богу, сьогодні забив гол", – розповів Харатін.