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Хакімі назвав ціль ПСЖ на клубний чемпіонат світу

Володимир Максименко — 15 червня 2025, 09:03
Хакімі назвав ціль ПСЖ на клубний чемпіонат світу
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Фланговий захисник Парі Сен-Жермен Ашраф Хакімі розповів про завдання, які клуб поставив собі на клубному чемпіонаті світу.

Слова марокканця наводить RMC Sport.

"Ми вже вписали своє ім'я в історію та дуже цьому раді. Але тепер ми маємо наступну мету – виграти турнір та показати усім, що ми – чемпіони Європи.

Попри те, що у нас дуже багато перельотів цього року, команда дуже швидко відновлюється. Атлетико? Хороший суперник, ми зробимо все, щоб взяти три очки", – розповів Хакімі.

Зазначимо, що матч першого туру між парижанами та іспанським колективом відбудеться сьогодні о 22:00 за київським часом.

Напередодні відбувся матч-відкриття КЧС між Аль-Ахлі та Інтером Маямі, в якому команди не з'ясували переможця.

Клубний чемпіонат світу ПСЖ Ашраф Хакімі

ПСЖ

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