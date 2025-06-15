Хакімі назвав ціль ПСЖ на клубний чемпіонат світу

Фланговий захисник Парі Сен-Жермен Ашраф Хакімі розповів про завдання, які клуб поставив собі на клубному чемпіонаті світу.

Слова марокканця наводить RMC Sport.

"Ми вже вписали своє ім'я в історію та дуже цьому раді. Але тепер ми маємо наступну мету – виграти турнір та показати усім, що ми – чемпіони Європи.

Попри те, що у нас дуже багато перельотів цього року, команда дуже швидко відновлюється. Атлетико? Хороший суперник, ми зробимо все, щоб взяти три очки", – розповів Хакімі.