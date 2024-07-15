Хацкевич відверто оцінив шанси Динамо на вихід у груповий етап Ліги чемпіонів

Колишній гравець та тренер Динамо Олександр Хацкевич оцінив перспективи киян у Лізі чемпіонів.

Про це він розповів в інтерв’ю Українському футболу.

"Чи зможе Динамо пробитися в груповий етап Ліги чемпіонів? Будьмо відвертими, якщо Динамо пройде Партизан, то буде несіяним і дуже важко в такому випадку пробитися. Кияни два роки грали в Лізі чемпіонів і з 30 очок взяли п'ять. Напевно, кожній команді — свій турнір. Потрібно бути чесним, але зрозуміло, що фінансовий бік важливий.

Якщо говорити тільки з цього погляду, то я бажаю Динамо грати в Лізі чемпіонів. Але, як говорив Лобановський свого часу, потрібно бути конкурентоспроможними. Потрапити в ЛЧ ми можемо, але що ми будемо там із собою являти? Тому я бажаю киянам потрапити в групу в тому турнірі, де Динамо ставитиме завдання виходу в плей-оф. Для кожного часу, покоління є свій турнір

А просто потрапити туди й взяти одне очко за шість матчів... У моєму розумінні, це неправильно", — сказав Хацкевич.