Хацкевич пояснив провал Динамо у матчі з Ференцварошем

Екстренер Динамо вважає, що підопічних Олександра Шовковського у грі з Ференцварошем зламало швидке вилучення Владислава Дубінчака.

Цитує Хацкевича "Український футбол".

"Враження від гри неоднозначні. В мене теж були сподівання, що з Ференцварошем Динамо здобуде очки, здобуде перемогу, та, як на мене, гру зламало швидке вилучення Дубінчака.

Проте, навіть після того, як Владислав отримав червону картку, Динамо у першому таймі швидко зуміло перебудуватися, вміло використовувало вільний простір і мало кілька вбивчих моментів, коли за хвилину спершу Владислав Кабаєв, а згодом Владислав Ванат влучали у каркас воріт Ференцварошу.

Також дуже впевнено грав Жора Бущан. І це вселяло оптимізм, що й по перерві витримають, не програють, але...

Все вирішило швидке вилучення Дубінчака. Тому говорити, що це найгірший матч, однозначно не став би, але за результатом, безумовно, так. Катастрофічним, як на мене, був лише другий тайм.

По самовіддачі динамівців питань не має бути. І, можливо, зарядженість на результат і зіграла з хлопцями злий жарт. У тому ж епізоді з червоною карткою Дубінчаку, він мав холоднокровніше грати. М’яч уже практично вийшов за лінії поля, а він полетів його вигризати. Самовіддача – це добре, але куди важливіше мати здоровий глузд і холодну голову", – заявив Хацкевич.