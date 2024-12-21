Футбол – складна річ: Гвардіола прокоментував поразку від Астон Вілли в 17 турі АПЛ
Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола прокоментував поразку від Астон Вілли в матчі 17 туру Англійської Прем'єр-ліги, запевнивши, що його команда повернеться до перемог.
Слова іспанського фахівця наводить ВВС.
"Перший тайм провели добре, а ось у другому рівень футболу впав. Результати повернуться, це точно. Звісно, є причини таких проблем. Ми пропускаємо такі голи, яких не пропускали раніше. І не забиваємо там, де забивали раніше.
Є багато різних чинників, футбол – складна річ. Переконаний, ми повернемось до перемог. Але і Астон Вілла є непростим суперником. Минулого сезону ми стали чемпіонами, але програли на їхньому полі", – сказав Гвардіола.
Поразка від Астон Вілли стала для Ман Сіті 9-ю за останні 12 матчів. Після цієї перемоги Астон Вілла обійшла "містян" у турнірній таблиці, посідаючи п'яте місце із 28 очками у своєму активі.
У наступному матчі Манчестер Сіті зіграє проти Евертона, а Астон Вілла вирушить у гості до Ньюкасла.