Футбол – складна річ: Гвардіола прокоментував поразку від Астон Вілли в 17 турі АПЛ

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола прокоментував поразку від Астон Вілли в матчі 17 туру Англійської Прем'єр-ліги, запевнивши, що його команда повернеться до перемог.

Слова іспанського фахівця наводить ВВС.

"Перший тайм провели добре, а ось у другому рівень футболу впав. Результати повернуться, це точно. Звісно, ​​є причини таких проблем. Ми пропускаємо такі голи, яких не пропускали раніше. І не забиваємо там, де забивали раніше.

Є багато різних чинників, футбол – складна річ. Переконаний, ми повернемось до перемог. Але і Астон Вілла є непростим суперником. Минулого сезону ми стали чемпіонами, але програли на їхньому полі", – сказав Гвардіола.

Поразка від Астон Вілли стала для Ман Сіті 9-ю за останні 12 матчів. Після цієї перемоги Астон Вілла обійшла "містян" у турнірній таблиці, посідаючи п'яте місце із 28 очками у своєму активі.

У наступному матчі Манчестер Сіті зіграє проти Евертона, а Астон Вілла вирушить у гості до Ньюкасла.