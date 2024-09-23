Гвардіола звинуватив арбітра в пропущеному голі Манчестер Сіті в матчі з Арсеналом
Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола звинуватив арбітра матчу 5 туру АПЛ проти Арсенала (2:2) Майкла Олівера у першому пропущеному голі "містян".
Слова іспанського фахівця з пресконференції цитує Mirror.
Нагадаємо, що англійський суддя покликав на розмову правого захисника Сіті Кайла Вокера після фолу, через що той не встиг повернутися на свою позицію і заблокувати передачу Габріеля Мартінелі на Ріккардо Калафіорі, який і відзначився забитим м'ячем.
53-річний тренер вважає, що Майкл Олівер мусив дати час Волкеру повернутися на своє місце в обороні перед виконанням стандарту.
"Я був роздратований на Кайла (Вокера, – прим.), але Кайл мав рацію, тому що арбітр попросив його підійти та поговорити. Коли таке трапляється, деякі люди повинні бути ближче до м'яча і ви повинні перебудувати лінію захисту, але в нас не було часу. Кайл опинився на позиції за секунду до того, як Калафьорі забив. Ми знали, що після кожного штрафного удару вони можуть швидко відпасувати на вінгерів.
Мені не подобається, коли задня четвірка повністю рухається вперед, але коли суддя каже "підійдіть і поговоріть зі мною", принаймні дозвольте повернутися на свої позиції, тому що наступного разу ми не підемо і не будемо з ними розмовляти. Це не проблема Кайла", – підсумував Гвардіола.
Нічия залишила Сіті лідером чемпіонату, в їх активі 13 балів. "Каноніри" з 11 очками посідають четверте місце.
Зазначимо, що український захисник Арсенала Олександр Зінченко не потрапив у заявку на матч через травму.