Гвардіола звинуватив арбітра в пропущеному голі Манчестер Сіті в матчі з Арсеналом

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола звинуватив арбітра матчу 5 туру АПЛ проти Арсенала (2:2) Майкла Олівера у першому пропущеному голі "містян".

Слова іспанського фахівця з пресконференції цитує Mirror.

Нагадаємо, що англійський суддя покликав на розмову правого захисника Сіті Кайла Вокера після фолу, через що той не встиг повернутися на свою позицію і заблокувати передачу Габріеля Мартінелі на Ріккардо Калафіорі, який і відзначився забитим м'ячем.

53-річний тренер вважає, що Майкл Олівер мусив дати час Волкеру повернутися на своє місце в обороні перед виконанням стандарту.

"Я був роздратований на Кайла (Вокера, – прим.), але Кайл мав рацію, тому що арбітр попросив його підійти та поговорити. Коли таке трапляється, деякі люди повинні бути ближче до м'яча і ви повинні перебудувати лінію захисту, але в нас не було часу. Кайл опинився на позиції за секунду до того, як Калафьорі забив. Ми знали, що після кожного штрафного удару вони можуть швидко відпасувати на вінгерів.

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Мені не подобається, коли задня четвірка повністю рухається вперед, але коли суддя каже "підійдіть і поговоріть зі мною", принаймні дозвольте повернутися на свої позиції, тому що наступного разу ми не підемо і не будемо з ними розмовляти. Це не проблема Кайла", – підсумував Гвардіола.

Нічия залишила Сіті лідером чемпіонату, в їх активі 13 балів. "Каноніри" з 11 очками посідають четверте місце.

Зазначимо, що український захисник Арсенала Олександр Зінченко не потрапив у заявку на матч через травму.