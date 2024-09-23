Гвардіола оцінив терміни повернення де Брейне

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола вважає, що відсутність Кевін де Брейне не буде довготривалою.

Цитує Пепа інсайдер Фабріціо Романо.

"Не думаю, що ця травма буде довготривалою для Кевіна де Брейне. Я не скажу нічого про матч з Вотфордом і не знаю про гру з Ньюкаслом. Але я думаю, що це буде недовго", – відзначив Гвардіола.

🚨🔵 Pep Guardiola: “I don’t think it will be long injury for Kevin de Bruyne”.



“I will not say Watford and I don’t know for Newcastle. But I think it will not be long”, says via @City_Xtra. pic.twitter.com/uYV89HqK5p — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 23, 2024

У сезоні-2024/25 Де Брейне зіграв 6 матчів на клубному рівні, у яких відзначився 1 забитим м'ячем та віддав 1 результативну передачу.

Нагадаємо, напередодні Манчестер Сіті у грі з Арсеналом (2:2) втратив іспанського півзахисника Родрі, який більше не зможе зіграти у поточному сезоні.