Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Миколенко: Буде цікаво зіграти проти Грузії

Олексій Мурзак — 15 листопада 2024, 19:13
Миколенко: Буде цікаво зіграти проти Грузії
Віталій Миколенко
УАФ

Захисник збірної України Віталій Миколенко поділився очікуваннями від майбутнього матчу проти Грузії в межах Ліги націй, виділивши атакувальну лінію суперника.

Його слова наводить пресслужба УАФ.

"Попередній матч проти збірної Грузії, звісно, дивився. У грузинів завжди був хороший атакувальний склад. Я грав проти них за юнацьку команду Динамо, за юнацькі збірні України. Завжди було важко діяти в обороні проти них. Мені дуже подобаються ці футболісти, буде цікаво зіграти проти них.

Свої кондиції після травми я оціню на сто відсотків, тому що я вже провів чотири поєдинки за свій клуб", – сказав Миколенко.

Зустріч Грузія та України відбудеться 16 листопада у Батумі на стадіоні "Батумі-Арена" та розпочнеться о 19:00 за Києвом. Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

Перед 5 туром "жовто-сині" посідають останнє місце, але ще зберігають шанси навіть на перше.

Збірна України з футболу Ліга націй УЄФА Віталій Миколенко Збірна Грузії з футболу

Збірна України з футболу

Ребров оцінив готовність Довбика до гри з Грузією
Ванат пропустить матч Ліги націй проти Грузії
Пресконференція Реброва перед матчем проти Грузії: онлайн-трансляція
Ла Ліга оригінально привітала Циганкова з днем народження
З ким Ребров йде на Грузію та Албанію: аналіз складу збірної на вирішальні матчі Ліги націй

Останні новини