Миколенко: Буде цікаво зіграти проти Грузії
Захисник збірної України Віталій Миколенко поділився очікуваннями від майбутнього матчу проти Грузії в межах Ліги націй, виділивши атакувальну лінію суперника.
Його слова наводить пресслужба УАФ.
"Попередній матч проти збірної Грузії, звісно, дивився. У грузинів завжди був хороший атакувальний склад. Я грав проти них за юнацьку команду Динамо, за юнацькі збірні України. Завжди було важко діяти в обороні проти них. Мені дуже подобаються ці футболісти, буде цікаво зіграти проти них.
Свої кондиції після травми я оціню на сто відсотків, тому що я вже провів чотири поєдинки за свій клуб", – сказав Миколенко.
Зустріч Грузія та України відбудеться 16 листопада у Батумі на стадіоні "Батумі-Арена" та розпочнеться о 19:00 за Києвом. Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.
Перед 5 туром "жовто-сині" посідають останнє місце, але ще зберігають шанси навіть на перше.