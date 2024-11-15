Миколенко: Буде цікаво зіграти проти Грузії

Захисник збірної України Віталій Миколенко поділився очікуваннями від майбутнього матчу проти Грузії в межах Ліги націй, виділивши атакувальну лінію суперника.

Його слова наводить пресслужба УАФ.

"Попередній матч проти збірної Грузії, звісно, дивився. У грузинів завжди був хороший атакувальний склад. Я грав проти них за юнацьку команду Динамо, за юнацькі збірні України. Завжди було важко діяти в обороні проти них. Мені дуже подобаються ці футболісти, буде цікаво зіграти проти них.



Свої кондиції після травми я оціню на сто відсотків, тому що я вже провів чотири поєдинки за свій клуб", – сказав Миколенко.