Криськів: Грузини Шахтаря казали, щоб ми готувалися до матчів Ліги націй

Футболіст збірної України та донецького Шахтаря Дмитро Криськів розповів про реакцію грузинських гравців команди, на майбутній матч у Лізі націй.

Про це він розповів для УАФ.

"Спілкувалися ще до цього збору. Іраклі Азарова не буде, але Гіоргі Гочолейшвілі буде, з ним поспілкуємося. Зараз він уже не в Шахтарі, будемо раді його побачити. Грузини говорили, що нам буде нелегко, щоб ми готувалися. А ми теж говорили, щоб вони готувалися. Буде цікава гра. Будемо готуватися на 100%", – сказав Криськів.

Нагадаємо, свій наступний поєдинок Україна проведе завтра, 11 жовтня, проти Грузії (номінально домашня гра). За три дні після того на українців очікує протистояння з Чехією.

У вересневих матчах українці поступилися Албанії (2:1) та Чехії (3:2). Після цих поєдинків Україна посідає останню сходинку у групі, лідером є Грузія.