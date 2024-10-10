Криськів: Грузини Шахтаря казали, щоб ми готувалися до матчів Ліги націй
Дмитро Криськів
ФК Шахтар
Футболіст збірної України та донецького Шахтаря Дмитро Криськів розповів про реакцію грузинських гравців команди, на майбутній матч у Лізі націй.
Про це він розповів для УАФ.
"Спілкувалися ще до цього збору. Іраклі Азарова не буде, але Гіоргі Гочолейшвілі буде, з ним поспілкуємося. Зараз він уже не в Шахтарі, будемо раді його побачити. Грузини говорили, що нам буде нелегко, щоб ми готувалися. А ми теж говорили, щоб вони готувалися. Буде цікава гра. Будемо готуватися на 100%", – сказав Криськів.
Нагадаємо, свій наступний поєдинок Україна проведе завтра, 11 жовтня, проти Грузії (номінально домашня гра). За три дні після того на українців очікує протистояння з Чехією.
У вересневих матчах українці поступилися Албанії (2:1) та Чехії (3:2). Після цих поєдинків Україна посідає останню сходинку у групі, лідером є Грузія.