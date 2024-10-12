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Грозний назвав причини невдалої гри Довбика за збірну України

Олег Дідух — 12 жовтня, 19:10
Грозний назвав причини невдалої гри Довбика за збірну України
В'ячислав Грозний
ФК Арсенал Київ

Відомий український тренер В’ячеслав Грозний поділився своєю думкою стосовно причин невдалої гри Артема Довбика за збірну України, зокрема в матчі третього туру Ліги націй проти Грузії (перемога 1:0).

68-річного тренера цитує Футбол 24:

"За короткий термін підготовки національної команди важко досягти повного розуміння між гравцями. Були дебютанти. Чи візьмемо Довбика. Артем у Ромі адаптувався до італійського футболу. Він там діє по-іншому. І коли Судаков прострілював на дальню штангу, то нападник не встиг на передачу. Це – гольовий момент. Він не пішов туди, бо в Ромі такого немає – там він добре грає на випередження, бореться, іноді з глибини висувається. І в Жироні його використовували по-іншому. Там він встигав головою грати, добивати, випереджати.

Грузія грає з трьома центральними захисниками. У першій половині гри двоє вже були на жовтих картках. Якщо за плечима немає попередження, то сміливіше граєш на випередження, можеш притримати суперника, а коли картка є, то цього вже не зробиш. Довбик молодець, використовував це, чіплявся, боровся".

Сумарно на рахунку Довбика 10 голів у 32 матчах за збірну України. Востаннє форвард забивав за національну команду 11 червня поточного року в контрольному матчі проти Молдови.

Збірна України з футболу Ліга націй УЄФА Артем Довбик Вячеслав Грозний

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