Грозний назвав причини невдалої гри Довбика за збірну України

Відомий український тренер В’ячеслав Грозний поділився своєю думкою стосовно причин невдалої гри Артема Довбика за збірну України, зокрема в матчі третього туру Ліги націй проти Грузії (перемога 1:0).

68-річного тренера цитує Футбол 24:

"За короткий термін підготовки національної команди важко досягти повного розуміння між гравцями. Були дебютанти. Чи візьмемо Довбика. Артем у Ромі адаптувався до італійського футболу. Він там діє по-іншому. І коли Судаков прострілював на дальню штангу, то нападник не встиг на передачу. Це – гольовий момент. Він не пішов туди, бо в Ромі такого немає – там він добре грає на випередження, бореться, іноді з глибини висувається. І в Жироні його використовували по-іншому. Там він встигав головою грати, добивати, випереджати.

Грузія грає з трьома центральними захисниками. У першій половині гри двоє вже були на жовтих картках. Якщо за плечима немає попередження, то сміливіше граєш на випередження, можеш притримати суперника, а коли картка є, то цього вже не зробиш. Довбик молодець, використовував це, чіплявся, боровся".