Григорчуку робили пропозицію з-за кордону

Колишній тренер Чорноморця Роман Григорчук мав пропозицію з-за кордону, але вирішив відхилити її.

Про це він розповів у інтерв’ю "Українському футболу".

"За останній час я ні з ким не розмовляв на предмет свого працевлаштування в Україні. Після Нефтчі до мене звертався один закордонний клуб, але я бачу своє майбутнє зараз вдома", – сказав Григорчук.

Нагадаємо, місяць тому 59-річного тренера звільнили з азербайджаньского Нефтчі. Він протримався на посаді головного тренера команди лише кілька місяців, адже не зміг здобути жодної перемоги в перших 9 турах чемпіонату Азербайджану.