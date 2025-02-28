Симуляція дня: гравець виконав ефектне сальто після поштовху опонента

Напередодні відбулася гучна подія у Данії – на полі у межах місцевої ліги зустрілися Копенгаген та Мідтьюланн. На кону, як завжди, було чемпіонство.

У напруженій грі "біло-сині" зуміли здобути перемогу у матчі з рахунком 1:0, а їхні опоненти, не знаючи, чим відповісти на цю прикру поразку, опублікували ганебний вчинок одного із футболістів Копенгагена.

Вже у кінці зустрічі кипіли емоції на полі, тому звичайний епізод ледь не перетворився на бійку. Щоб отримати ще й чисельну перевагу захисник Маркос Лопес вирішив ефектно впасти після поштовху суперника.

Фулбек Кевін Мбабу відштовхнув від себе опонента, а той трохи "прикрасив" епізод, зробивши у падіння сальто, тримаючись за обличчя.

Арбітр таки покарав гравця Мідтьюланна жовтою карткою, але й перуанець також був оцінений, а точніше його акробатичне падіння. Суддя "нагородив" захисника попередженням.

Пізніше відео перепалки гості опублікували в себе в соцмережах, зібравши майже 4 мільйони переглядів та понад 150 тисяч лайків!

Зазначимо, після 19 турів чемпіонату Данії Копенгаген випереджає на 3 очки Мідтьюланн. До завершення основної сітки залишилося 3 тури, після чого стартує чемпіонська група, де і вирішиться доля "золота".

Раніше нападник Манчестер Юнайтед висміяв лідера Манчестер Сіті через не менш ефектну симуляція, зробивши із цього вірусний мем у соцмережах.