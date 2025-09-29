Довбик: Віддаю перевагу грі у штрафному майданчику

Гравець Роми та збірної України Артем Довбик дав коментар після гри з Вероною заявивши, що йому зручніше грати в карному майданчику суперника.

Слова гравця наводить VoceGialorossa.

"Я казав Челіку, що він ще жодного разу не віддавав мені гольову передачу, але в цій грі в нього це вийшло. З Пеллегріні у нас є взаєморозуміння, він має якість: часто шукає мене на полі, і для мене це важливо. Я віддаю перевагу грі в штрафному майданчику, мені потрібні подачі – там я почуваюся комфортно", – розповідав Артем.

Також він поділився думками щодо вже минулого літнього трансферного вікна.

"Багато хто говорив зі мною: мене "продавали" в усі клуби, на щастя, трансферне вікно закрилося. Тепер я більш зосереджений, знаю свою роль тут і хочу насолоджуватися нею", – додав українець.

Нагадаємо, що вчора, 28 вересня, Рома здобула впевнену перемогу з рахунком 2:0. Артем Довбик відзначився одним голом та був замінений на 60 хвилині матчу.

Після 5 турів римляни знаходяться на вершині таблиці, посідаючи 3 сходинку.

В цьому сезоні українець 5 разів зʼявлявся на полі в усіх турнірах та відзначився 1 забитим мʼячем.