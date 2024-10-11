Камавінга розповів, як в Реалі прийняли Мбаппе

Хавбек збірної Франції Едуардо Камавінга розповів про те, як зіркового форварда Кіліана Мбаппе прийняли у колективі мадридського Реала.

21-річного півзахисника цитує Фабріціо Романо.

"У Реалі всі люблять Мбаппе. Перш за все, він розмовляє іспанською мовою дуже добре, це зразу спростило знайомство. Він дуже простий, скромний. Він дуже добре влився в командну роздягальню, ми дуже щасливі", – розповів Камавінга.

Нагадаємо, Мбаппе перейшов до Реала із французького ПСЖ минулого літа на правах вільного агента. У поточному сезоні на рахунку 25-річного форварда 7 голів і 1 асист в 11 матчах за Реал в усіх турнірах.

Нагадаємо, Мбаппе не отримав виклику до збірної Франції на жовтневі матчі Ліги націй.