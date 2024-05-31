Півзахисник Кривбаса: Грав проти Неймара, Мбаппе, Ікарді
Півзахисник Кривбаса Джихад Бізімана поділився спогадами про товариський матч з ПСЖ.
Руандійський футболіст розповів про цей досвід у інтерв’ю "Українському футболу".
"Це було у товариському матчі Беверена з ПСЖ. Проти нас грали такі зірки світового футболу, як Неймар, Мбаппе, Ікарді, інші. Я досі дуже вдячний керівництву Беверена, який організував нам такий зірковий спаринг.
Це було дуже круто, рівень гравців ПСЖ – просто космос. Тим більше, на той пам’ятний матч я вивів Беверен з капітанською пов’язкою", – сказав Бізімана.
У тому поєдинку парижани здобули розгромну перемогу з рахунком 7:0. Джихад виступав за Васланд-Беверен з 2018 до 2021 року. До кривбаса 27-річний руандієць приєднався влітку минулого року і відразу ж став одним із лідерів команди.