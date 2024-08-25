Гравець Барселони перейшов до Ренна

Захисник Барселони Мікаїл Фає перейшов до французького Ренна.

Про це повідомляє пресслужба Барселони.

Сума трансферу 20-річного сенегальца сягає 10,3 млн євро. Також в контракті включене положення щодо зворотного викупу гравця "каталонцями" за 25 млн євро та 30% комісії.



Захисник є випускником академії Діамбарса. Пізніше він приєднався до хорватського клубу Кустошія, де провів 14 матчів і забив один гол.

19 червня 2023 року Фає перейшов до другої команди Барселони за 1.5 млн євро, де в 35 матчах забив чотири голи. Контракт був розрахований до 2027. До основної команди "синьо-гранатових" Мікаїл потрапив влітку 2024.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що півзахисник Ілкай Гюндоган покинув Барселону.