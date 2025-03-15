Ферстаппен, Гемілтон та інші: гравці збірної України розповіли, за кого вболівають у Формулі-1

Підготовка національної команди України до матчів Ліги націй збіглася зі стартом нового сезону Формули-1.

На одному з тренувань у гравців, тренерів та персоналу поцікавилися – за кого вони вболівають у королівських автоперегонах.

Виявилося, що серед футболістів є фанати Макса Ферстаппена, Льюїса Гемілтона, Чарльза Леклера та Ландо Норріса!

Дивіться відео і дізнайтесь улюблених пілотів "синьо-жовтих"!

Нагадаємо, Україна у межах плейоф Ліги націй зіграє з Бельгією. Матчі заплановані на 20 та 23 березня.

Раніше головний тренер збірної Сергій Ребров оголосив заявку команди на матчі з "червоними дияволами".