Ферстаппен, Гемілтон та інші: гравці збірної України розповіли, за кого вболівають у Формулі-1
УАФ
Підготовка національної команди України до матчів Ліги націй збіглася зі стартом нового сезону Формули-1.
На одному з тренувань у гравців, тренерів та персоналу поцікавилися – за кого вони вболівають у королівських автоперегонах.
Виявилося, що серед футболістів є фанати Макса Ферстаппена, Льюїса Гемілтона, Чарльза Леклера та Ландо Норріса!
Дивіться відео і дізнайтесь улюблених пілотів "синьо-жовтих"!
Нагадаємо, Україна у межах плейоф Ліги націй зіграє з Бельгією. Матчі заплановані на 20 та 23 березня.
Раніше головний тренер збірної Сергій Ребров оголосив заявку команди на матчі з "червоними дияволами".