Фільм українського режисера "Гра на перехоплення" номінований за найвище міжнародне визнання у галузі спортивних медіа

Фільм українського виробництва "Гра на перехоплення" боротиметься за найвище міжнародне визнання у галузі спортивних медіа.

Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив режисер-постановник та генеральний продюсер стрічки Володимир Мула

Проєкт номіновано на здобуття AIPS Sport Media Awards 2025 у категорії Video Documentary від AIPS Media 1924, де представлені найкращі митці, що мали прем'єри здебільшого на найпопулярніших світових майданчиках.

Фільм досліджує несподіваний зв'язок воєнного часу між українськими військовими та футболістами через реальну історію братів Михайленків – Сергія, командира мобільної вогневої групи ППО, та Миколи, гравця Олімпійської збірної України з футболу.

"Поки один ризикує своїм життям на передовій, інший представляє Україну на світовій спортивній арені Паризької Олімпіади 2024 року. Це правдива історія братерства та стійкості, що розкриває глибокий зв'язок між двома братами, їхні переживання один за одного, їхню боротьбу за свою країну у різних, але взаємопов'язаних світах", – йдеться в описі фільму.

Церемонія нагородження AIPS Sport Media Awards 2025 відбудеться наступного місяця у Лозанні.

Володимир Мула – український режисер і продюсер, Заслужений діяч мистецтв України, перший лауреат Sports Emmy серед українців. Автор документальних стрічок "ЮКІ", "Нація футболу", "Американська мрія" та саги "Футбол має тривати", за який він влітку 2024 отримав Emmy Awards.