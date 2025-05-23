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Нападник Манчестер Юнайтед може повернутись в Серію А

Володимир Максименко — 23 травня 2025, 09:21
Нападник Манчестер Юнайтед може повернутись в Серію А
Расмус Хойлунд
Манчестер Юнайтед

Нападник Манчестер Юнайтед Расмус Гойлунд може повернутись у чемпіонат Італії вже під час літнього трансферного вікна.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

У послугах датчанина зацікавлені три топклуби Серії А – Наполі, Інтер та Ювентус.

"Червоні дияволи" готові розглянути можливий продаж свого форварда, але хочуть за нього отримати щонайменше 60 млн фунтів. 

Нагадаємо, Гойлунд приєднався до МЮ влітку 2023 року з Аталанти за суму у 64 млн. Ще вісім мільйонів було зафіксовано як бонусні виплати.

У сезоні-2024/25 футболіст зіграв 51 матч у всіх турнірах, в яких забив 10 м'ячів та віддав чотири результативні передачі.

Напередодні стали відомі трансферні плани Манчестер Юнайтед на літо-2025.

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