Нападник Манчестер Юнайтед може повернутись в Серію А

Нападник Манчестер Юнайтед Расмус Гойлунд може повернутись у чемпіонат Італії вже під час літнього трансферного вікна.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

У послугах датчанина зацікавлені три топклуби Серії А – Наполі, Інтер та Ювентус.

🚨🇩🇰 Rasmus Højlund keeps attracting interest from Italy — understand Inter are also considering him as option for this summer.



After Juventus and Napoli calls in March, Inter also explored Højlund situation. It’s up to Man United.



🎥🇮🇹 Italian video: https://t.co/h0xC9h6doX pic.twitter.com/9eD0dXBxfY — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 22, 2025

"Червоні дияволи" готові розглянути можливий продаж свого форварда, але хочуть за нього отримати щонайменше 60 млн фунтів.

Нагадаємо, Гойлунд приєднався до МЮ влітку 2023 року з Аталанти за суму у 64 млн. Ще вісім мільйонів було зафіксовано як бонусні виплати.

У сезоні-2024/25 футболіст зіграв 51 матч у всіх турнірах, в яких забив 10 м'ячів та віддав чотири результативні передачі.

Напередодні стали відомі трансферні плани Манчестер Юнайтед на літо-2025.