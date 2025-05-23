Нападник Манчестер Юнайтед може повернутись в Серію А
Расмус Хойлунд
Манчестер Юнайтед
Нападник Манчестер Юнайтед Расмус Гойлунд може повернутись у чемпіонат Італії вже під час літнього трансферного вікна.
Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.
У послугах датчанина зацікавлені три топклуби Серії А – Наполі, Інтер та Ювентус.
"Червоні дияволи" готові розглянути можливий продаж свого форварда, але хочуть за нього отримати щонайменше 60 млн фунтів.
Нагадаємо, Гойлунд приєднався до МЮ влітку 2023 року з Аталанти за суму у 64 млн. Ще вісім мільйонів було зафіксовано як бонусні виплати.
У сезоні-2024/25 футболіст зіграв 51 матч у всіх турнірах, в яких забив 10 м'ячів та віддав чотири результативні передачі.
Напередодні стали відомі трансферні плани Манчестер Юнайтед на літо-2025.