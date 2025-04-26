Готовий бути миротворцем в Україні: ексфутболіст Челсі завершив кар'єру заради армії

Колишній воротар Челсі, Віторії Гімарайнш та юнацької збірної Кот-д'Івуару Ніколас Тіє завершив кар'єру у 24 роки заради служби в армії.

Про це сам гравець розповів Ouest-France.

"Я склав декілька тестів та отримав той полк, який бажав. Я втратив смак до футболу, але залишився спортивною людиною. Офісна робота не для мене. Мій вітчим – десантник в Кот-д'Івуарі, мені завжди це подобалось, тому чому не спробувати? Я навідувався до нього в казарми, мене це дуже надихало", – розповів Тіє.

Окрім того, Ніколас висловився про можливість відрядження в Україну у миротворчу місію.

"Я не займаюсь політикою. Якщо OPEX в Україні буде запущено – я не боюсь. Давайде поїдемо", – додав француз з івуарійським корінням.

Зазначимо, що сам Тіє залишався без клубу з 1 вересн 2023 року, коли залишив став Віторії.

Раніше про війну в Україні висловився захисник Плімута Максим Таловєров.