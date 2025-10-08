Португальський вінгер Полісся: У Судакова є всі шанси на успіх у Бенфіці

Португальський вінгер Полісся Андре Гонсалвеш вважає, що український півзахисник Георгій Судаков має все, щоб досягти успіху в Бенфіці.

Цитує гравця A Bola.

Також Гонсалвеш назвав оптимальну позицію на полі для Судакова.

"Технічно він вищій середнього рівня, але він також розумно займає простір без м'яча. Оскільки він дуже тактично дисциплінований і має високий командний дух, він гравець, який, коли це необхідно, також робить свій внесок у завдання в обороні. Крім того, він також забиває голи. Окрім стандартних положень, він також сильний у дальніх ударах. Я думаю, що він міг би вписатися в тріо півзахисників Бенфіки, навіть як номер 8, або як "фальшивий вінгер".

У нього є всі шанси на успіх у Бенфіці, і з його неймовірними якостями він не відчуватиме додаткового тиску від ціни, яку клуб заплатив за його трансфер", – сказав Гонсалвеш.