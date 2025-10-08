Португальський вінгер Полісся: У Судакова є всі шанси на успіх у Бенфіці
Португальський вінгер Полісся Андре Гонсалвеш вважає, що український півзахисник Георгій Судаков має все, щоб досягти успіху в Бенфіці.
Цитує гравця A Bola.
"Він молодий гравець, але вже дуже зрілий на полі. У нього гарне бачення поля та він дуже креативний в останній третині поля. Він має чудову технічну майстерність і хороший завершальний пас, тому може вирішувати ситуації, які здаються складними", – сказав він.
Також Гонсалвеш назвав оптимальну позицію на полі для Судакова.
"Технічно він вищій середнього рівня, але він також розумно займає простір без м'яча. Оскільки він дуже тактично дисциплінований і має високий командний дух, він гравець, який, коли це необхідно, також робить свій внесок у завдання в обороні. Крім того, він також забиває голи. Окрім стандартних положень, він також сильний у дальніх ударах. Я думаю, що він міг би вписатися в тріо півзахисників Бенфіки, навіть як номер 8, або як "фальшивий вінгер".
У нього є всі шанси на успіх у Бенфіці, і з його неймовірними якостями він не відчуватиме додаткового тиску від ціни, яку клуб заплатив за його трансфер", – сказав Гонсалвеш.
Георгій став гравцем лісабонського клубу наприкінці серпня. Трансфер гравця обійшовся португальському клубу у 27 мільйонів євро (оренда за 6,75 мільйона та обов’язковий викуп за 20,25 мільйона євро) плюс 25% від суми наступного трансферу півзахисника.
У поточному сезоні на рахунку Судакова 2 голи та 1 асист у 7 матчах за Бенфіку в усіх турнірах.