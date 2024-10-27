Пенальті зламав їх план на матч: Бартулович прокоментував перемогу над Лівим Берегом

Головний тренер Зорі Младен Бартулович прокоментував перемогу над Лівим Берегом у межах 11 туру Української Прем'єр-ліги, наголосивши, що призначений пенальті зламав плани столичного клубу на матч.

Слова тренера цитує пресслужба Зорі.

"Вітаю нашу команду з важливою перемогою. Вона була для нас складною. Не все вдавалося в першому таймі. Дивилися, як Лівий Берег грав останні свої матчі. Вони гарно та агресивно діяли, особливо в обороні.



Сьогодні також вони діяли непогано, але ми зуміли створити момент, заробити та реалізувати пенальті. Це зламало їхній план на поєдинок. Нам вдалося зробити заміни, яки підсилили гру. Забили другий м’яч та довели зустріч до потрібної перемоги.



Настанова була діяти агресивніше. Не поступитися в ній та просинатися. Тому що, здавалося, що ми в першому таймі спали. Добре, що вдалося здобути позитивний результат", – сказав Бартулович.