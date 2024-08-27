П'ятенко: Серед росіян вистачає адекватних людей, які виступають проти війни

Головний тренер жіночої збірної України Володимир П'ятенко розповів, як він ставиться до білорусів та росіян, які не підтримують війну.

Його слова передає Tribuna.com.

"Повторюся, як я маю ставитись до білоруса, який проти війни? І зрозуміло, що я думатиму про тих, хто підтримує владу Білорусі і те, що з території країни летіли ракети в Україну.

Я спілкуюсь тільки з тими, хто виїхав за кордон, природно, вони мене розуміють та підтримують.

Взагалі, більш ніж упевнений, що адекватність не стосується національності. Тут треба говорити про розум, розуміння ситуації. В Україні також є люди, які здають дані росіянам, наводять артилерію на різні об'єкти. Це зрадники. І хоч вони українці, як до них ставитись?

Вірю і бачу, що серед росіян вистачає адекватних людей, які розуміють реальність, виступають проти війни. Той же Євген Савін

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