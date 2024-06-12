Головний тренер Молдови: Україна за всіма параметрами перевершила нашу команду

Головний тренер збірної Молдови Сергій Клещенко прокоментував розгромну поразку від України у товариському матчі (0:4).

52-річний фахівець підбив підсумки поєдинку на післяматчевій пресконференції.

"Сьогодні збірна України за всіма параметрами перевершила нашу команду. Звісно, швидкий пропущений м’яч зіграв свою роль. Потім ми не змогли зібратися. Перш за все, ми програли у пристрасті. Ми занадто бережно ставилися до суперника. Не знаю, із чим це пов’язано. По перерві моя команда намагалася змінити ситуацію. Можливо, у певних моментах нам це вдалося. Але ми пропустили ще два голи, і результат виявився закономірним", — сказав Клещенко.

Зазначимо, що Молдова не змогла кваліфікуватися на Євро-2024. Збірна посіла 4 місце у групі відбору до турніру.

Для України цей поєдинок став останньою репетицією перед стартом на цьогорічному чемпіонаті Європи. На Євро-2024 Україна стартує 17 червня матчем проти Румунії. Також на груповому етапі "жовто-сині" зіграють проти Словаччини та Бельгії.