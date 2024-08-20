Постекоглу: Щоб домогтися результатів, потрібно бути набагато безжальнішими

Головний тренер Тоттенгема Анге Постекоглу заявив, щоб домогтися результатів, потрібно бути набагато безжальнішими і якщо вони цього не зроблять, вони не отримають винагороди за їхній футбол.

Його слова передає The Guardian.

"Це проблема, з якою ми зіткнулися і в минулому сезоні, нам потрібно продовжувати старанно працювати та бути трохи більш нещадними перед воротами. Іноді ми приймали погані рішення, попри домінування на полі. Ми робимо все, щоб забити голи, але не забили. Домінування — це здорово, але якщо ви не забиваєте — воно безглузде.

Ми повинні бути більш зарядженими в завершальній частині. Бути такими марнотратними — це розчаровує... Нам не вистачало інстинкту вбивці. Щоб домогтися результатів, потрібно бути набагато безжальнішими. Якщо ми цього не зробимо, ми не отримаємо винагороди за наш футбол.

Якщо ми збираємося вийти на новий рівень — це та сфера, в якій нам потрібно вдосконалюватися. Ми хочемо скоротити розрив із найкращими командами. Виступ гравців загалом був дуже хорошим, але нам потрібно перетворити гарний виступ на результати", — сказав Постекоглу.