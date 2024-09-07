Головний тренер та гравець збірної Албанії не захотіли говорити про війну в ефірі MEGOGO
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Головний тренер збірної Албанії Сілвіньо та півзахисник команди Ульбер Рамадані відмовилися відповідати на питання про війну.
Про це повідомив кореспондент MEGOGO Герман Каландарішвілі.
"На флешінтерв'ю я спитав Рамадані про те, що він думає про війну в Україні, чи хотів би він сказати слова підтримки Україні. Він відповів: "Я — футболіст, я не буду цього казати, мене це не стосується".
Після цього підійшов головний тренер збірної Албанії Сілвіньйо, який попросив не питати нічого у нього та гравців про війну. Він сказав: "Я розумію, у вас війна, вам погано, але ми тут заради футболу, заради матчу, свята", — сказав Каландарішвілі.
Збірна Албанії несподівано перемогла Україну з рахунком 2:1.