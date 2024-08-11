Ми стали впевненішими у своїх силах: Лупашко — про перемогу Карпат над Кривбасом

Головний тренер львівських Карпат Владислав Лупашко прокоментував перемогу своїх підопічних над Кривбасом (3:0) у матчі 2 туру УПЛ.

Емоціями від матчу він поділився у післяматчевому коментарі для УПЛ-ТБ.

"Чи був сейв Кемкіна вирішальний? Згоден, що в іграх дуже багато є переломних моментів. Це може бути не тільки пенальті, а й гарний підкат, відбір м’яча, добра дія на м’ячі. Вони завжди стаються в грі, і в цій грі, я вважаю, що, напевно, так воно було, бо на початку нам було дуже важко спіймати гру.

Кардинальні зміни після першого матчу? Ми мало що змінили, чесно кажучи. Нам потрібно ще змінюватися. Це не та перемога, як ми хочемо здобувати з позиції сили.

Щоб вести гру з позиції сили, нам ще потрібно дуже багато працювати. Але що змінилося? Впевненість у своїх діях, мені здається.

Гра новачків Очеретька та Устименка? Ви знаєте цих двох гравців, вони дуже кваліфіковані. Устименко буде нападником, в деяких ситуаціях може зіграти й на флангах.

Очеретько може грати інсайда, може грати вінгера, дуже кваліфікований футболіст. Приїхав учора, навіть не встиг на заїзд лишитися, а сьогодні вже зіграв гру.

Я не хотів його випускати, але я розумію, що грати при таких уболівальниках – це просто свято, і навіть якщо була якась несвіжість у голові, то вона минула після того, як він почув, як скандують наші вболівальники, – сказав Лупашко.