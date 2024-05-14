Тренер команди Ярмолюка може очолити Манчестер Юнайтед

Головний тренер Брентфорда Томас Франк може очолити Манчестер Юнайтед, якщо клуб звільнить Еріка тен Гага.

Про це повідомляє видання The Telegraph.

У МЮ ще не прийняли рішення щодо майбутнього нідерландця, який може виграти з командою Кубок Англії в манкуніанському дербі. Проте в разі зміни наставника, Франк має прихильників у керівництві клубу завдяки своїй роботі в Брентфорді протягом останніх шести років.

50-річний Франк вивів Брентфорд до АПЛ і провів три сезони в елітному дивізіоні. Зазначається, що данець впишеться в нову структуру Юнайтед після того, як сер Джим Реткліфф повноцінно керуватиме клубом.

За 1 тур до кінця чемпіонату "бджоли" розташувалися на 16-й сходинці турнірною таблицею з 39 очками в активі. Однак виліт у Чемпіоншип команді не загрожує, Ноттінгем, який знаходиться на 17-му місці відстає на 10 залікових пунктів.

Нагадаємо, що за Брентфорд виступає український півзахисник Єгор Ярмолюк, який провів у нинішньому сезоні АПЛ 26 матчів, переважно виходячи на заміну.

Раніше підопічні Томаса Франка обіграли Борнмут Іллі Забарного.