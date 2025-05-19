Флік: Я знаю, які трансфери я хочу зробити для Барселони

Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік заявив, що знає, як підсилити команду в літнє трансферне вікно.

Слова німецького фахівця передає Фабріціо Романо.

"Я знаю, які підписання я хочу для цієї команди. Я поспілкуюся про це з Деко, тому що нам потрібен час, щоб обговорити це", – заявив Флік.

Нагадаємо, що 60-річний німецький фахівець очолив каталонців у липні минулого року. У своєму першому сезоні Барселона під керівництвом Фліка здобула перемогу в Суперкубку, Кубку та чемпіонаті Іспанії.

Окрім того, "блаугранас" були в кроці від виходу в фінал Ліги чемпіонів, проте в 1/2 поступилися Інтеру в овертаймах.

Під час керівництва Фліка Барселона зробила всього два трансфери – придбала Дані Ольмо з РБ Лейпцига за 55 млн євро та Пау Віктора з Жирони за 2,7 млн.

Раніше повідомлялося, що Барселона пропонує контракт найкращому воротареві світу.