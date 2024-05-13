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Сімеоне на шляху до 1000 очок у Ла Лізі: тренер Атлетико встановив приголомшливий рекорд

Phillip Hess — 13 травня, 09:23
Сімеоне на шляху до 1000 очок у Ла Лізі: тренер Атлетико встановив приголомшливий рекорд

Головний тренер Атлетико Мадрид Дієго Сімеоне побив рекорд за кількістю набраних очок у Ла Лізі після перемоги над Сельтою в 35 турі чемпіонату Іспанії (1:0).

Про це повідомляє журналіст Педро Мартін.

За час роботи з "матрацниками" Сімеоне набрав 976 очок та випередив за цим показником легендарного Луїса Арагонеса (973). Зазначимо, що Іспанія перейшла на триочкову систему з 1995 року.

До п'ятірки входять Хав'єр Ірурета (871), який тренував низку іспанських клубів із 1984 по 2008 рік. Також нинішній наставник Атлетика з Більбао Ернесто Вальверде (860) та головний тренер Бетіса Мануель Пеллегріні (814).

Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Сельта Ернесто Вальверде Дієго Сімеоне Атлетико Мадрид Луїс Арагонес Хав'єр Ірурета Мануель Пеллегріні

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