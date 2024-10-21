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Голкіпер Зорі порадив одноклубникам покопатися в собі після поразки від Кривбаса

Олексій Мурзак — 21 жовтня, 15:51
Голкіпер Зорі порадив одноклубникам покопатися в собі після поразки від Кривбаса
Микита Турбаєвський
ua-football.com

Голкіпер Зорі Микита Турбаєвський прокоментував поразку від Кривбаса в матчі 10 туру Української Прем'єр-ліги, порадивши кожному гравцеві луганского клубу покопатися в середині себе.

Його слова наводить Sportarena.

"До матчу з Кривбасом ми підходили впевнено. У нас був нормальний тижневий цикл підготовки. За рівної гри ми поступилися. У моменті з голом не дуже відповідально підійшли і припускалися помилок. Помилки свої ми розберемо. За рахунку 0:1 у нас була віра, що ми зможемо виправити ситуацію на футбольному полі. Все змінюється буквально за одну хвилину, ми це знаємо.

Здалося з трибуни, що гравцям Зорі бракувало емоцій? Думаю, що кожному з нас потрібно покопатися всередині. Якщо хтось не хоче показати максимум, ніхто його не змусить", – зазначив голкіпер.

Луганська Зоря у домашньому матчі поступилась криворізькому Кривбасу у 10 турі Української Прем'єр-ліги.

Поєдинок завершився з рахунком 0:1. Єдиний гол у грі записав на свій рахунок 26-річний нігерійський нападник гостей Даніел Соса, який на початку другого тайму виграв боротьбу та потужно пробив з меж штрафного майданчика.

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