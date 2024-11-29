Хотів вибити, але дивом забив: африканський голкіпер відзначився фартовим голом

У матчі африканського футбольного дивізіону був забутий доволі курйозний гол.

Голкіпер однієї із команд хотів просто вибити мʼяч у гру, проте все сталося куди краще ніж планувалося.

Футбольний знаряд із неймовірною силою та точністю залетів чітко у ворота, зачепивши рукавиці воротаря команди-суперників.

Фанати на трибунах просто оскаженіли, а цей епізод набрав у соціальних мережах більше 100 тисяч лайків та мільйон переглядів.

Нагадаємо, не так давно колишній голкіпер Челсі відзначився шаленим автоголом.