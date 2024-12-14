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Голанд призупинив переговори з Манчестер Сіті щодо нового контракту

Олександр Булава — 14 грудня 2024, 17:23
Голанд призупинив переговори з Манчестер Сіті щодо нового контракту
Ерлінг Голанд
Getty Images

Лідер атак Манчестер Сіті Ерлінг Голанд змінив свою думку щодо продовження контракту з чемпіонами Англії.

Про це повідомляє El Nacional.

24-річний форвард припинив переговори про продовження контракту з англійським клубом. Хоча чинна угода норвежця розрахований до 2027 року, останні кілька тижнів стали ключовими для того, щоб нападник переосмислив своє майбутнє.

За інформацією джерела, гравцем цікавляться Реал та Барселона, які будуть фаворитами у боротьбі за гравця, якщо останній захоче покинути Англію.

Водночас Манчестер Сіті налаштований зберегти свого бомбардира, який у поточному сезоні відіграв 21 матч: 18 голів та 1 асист.

Раніше керівництво англійського клубу відзвітувало про рекордні доходи у сезоні-2023/24.

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