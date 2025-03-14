Гол Роналду допоміг Аль-Насру перемогти в чемпіонаті Саудівської Аравії

Аль-Наср здобув домашню перемогу над Аль-Холудом у межах 25 туру Про-ліги Саудівської Аравії.

Зустріч завершилася з рахунком 3:1 на користь господарів. Голами відзначилися головні зірки Аль-Насра Кріштіану Роналду, Садіо Мане та Джон Дуран.

Аль-Холуд зумів відіграти один м'яч наприкінці поєдинку, однак цього було замало.

Чемпіонат Саудівської Аравії – Про-ліга

25 тур, 14 березня

Аль-Наср – Аль-Холуд 3:1 (3:0)

Голи: 1:0 – 4 Роналду, 2:0 – 26 Мане, 3:0 – 41 Дуран, 3:1 – 72 автогол Алі Алавджамі

Після 25 турів Аль-Наср розташувався на 3 сходинці турнірної таблиці, відставання від лідируючого Аль-Іттіхада складає 61 очко.

Напередодні гол Кріштіану Роналду та дубль Джона Дурана допомогли Аль-Насру вийти в 1/4 Азійської Ліги чемпіонів.