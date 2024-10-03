Шапаренко та Михавко – найкращі гравці Динамо у матчі з Гоффенгаймом

Київське Динамо поступилось Гоффенгайму в межах другого раунду основного етапу Ліги Європи.

Аналітичний портал SofaScore визначив оцінки підопічних Олександра Шовковського та їх суперників.

Найвищі оцінки у киян отримали – півзахисник Микола Шапаренко та захисник Тарас Михавко (7,4). Найнижчий бал у нападника Владислава Ваната – 6,4.

Найкращим гравцем поєдинку за версією SofaScore став Адам Гложек, який оформив дубль – 8,7 бала.

Наступний матч у Лізі Європи Динамо проведе 24 жовтня проти італійської Роми, за яку грає український форвард Артем Довбик. Гоффенгайм у той же день зіграє на виїзді з португальським Порту.