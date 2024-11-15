Форвард Динамо зіграв за збірну Панами у матчі проти Коста-Ріки

Нападник Динамо Едуардо Герреро взяв участь у першому матчі чвертьфіналу Ліги націй КОНКАКАФ, у якому збірна Панами на виїзді обіграла Коста-Ріку (1:0).

Про це повідомила пресслужба столичного клубу.

Долю зустрічі вирішив єдиний гол, який на 66-й хвилині з пенальті забив Хосе Фахардо.

Герреро зʼявився на полі на 76-й хвилині, замінивши автора гола. Для нього цей матч став 16-м у складі національної команди, на його рахунку 1 гол.

Матч-відповідь на полі Панами відбудеться 19 листопада о 04:00 за київським часом.

Переможці чвертьфіналів виходять у фінал чотирьох, матчі якого відбудуться у березні наступного року Інглвуді (штат Каліфорнія, США).

Форвард збірної Панами перейшов до Динамо з Зорі 4 вересня поточного року, його трансфер обійшовся киянам у 2,5 мільйони євро. Контракт нападника зі столичним клубом розрахований до літа 2029 року.