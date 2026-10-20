Хетафе вдесятьох врятувався від поразки у матчі з Райо Вальєкано в 9 турі Ла Ліги

Хетафе, залишившись вдесятьох, зіграв унічию з Райо Вальєкано в 9 турі іспанської Ла Ліги.

Зустріч завершилася із рахунком 1:1.

Перший гол забив Альваро Гарсія на 11-й хвилині, скориставшись передачею від Хорхе де Фрутоса. Утім, ключовий момент стався на 28-й хвилині.

Захисник Хетафе Джене за рахунку 0:1 отримав червону картку за підніжку. 12 хвилин до того арбітр продемонстрував захиснику "гірчичник" за гру рукою

Проте "темно-сині" не впали духом, й вже на 56-й хвилині уругваєць Мартін Сатріано забив гол та відновив паритет, врятувавши свою команду від поразки.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

9 тур, 19 жовтня

Хетафе – Райо Вальєкано – 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 11 Гарсія, 1:1 – 56 Сатріано

Вилучення: Джене 28 (Хетафе)

Після цієї нічиї Райо Вальєкано та Хетафе розташувалися із 9 очками на 13 та 14 місцях у турнірній таблиці чемпіонату відповідно.

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Нагадаємо, що у попередніх матчах 9-го туру Реал Мадрид з дублем Мбаппе розгромив Севілью, а Алавес поступився Сельті Віго.