Хетафе вдесятьох врятувався від поразки у матчі з Райо Вальєкано в 9 турі Ла Ліги
Хетафе, залишившись вдесятьох, зіграв унічию з Райо Вальєкано в 9 турі іспанської Ла Ліги.
Зустріч завершилася із рахунком 1:1.
Перший гол забив Альваро Гарсія на 11-й хвилині, скориставшись передачею від Хорхе де Фрутоса. Утім, ключовий момент стався на 28-й хвилині.
Захисник Хетафе Джене за рахунку 0:1 отримав червону картку за підніжку. 12 хвилин до того арбітр продемонстрував захиснику "гірчичник" за гру рукою
Проте "темно-сині" не впали духом, й вже на 56-й хвилині уругваєць Мартін Сатріано забив гол та відновив паритет, врятувавши свою команду від поразки.
Хетафе – Райо Вальєкано – 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 – 11 Гарсія, 1:1 – 56 Сатріано
Вилучення: Джене 28 (Хетафе)
Після цієї нічиї Райо Вальєкано та Хетафе розташувалися із 9 очками на 13 та 14 місцях у турнірній таблиці чемпіонату відповідно.
Нагадаємо, що у попередніх матчах 9-го туру Реал Мадрид з дублем Мбаппе розгромив Севілью, а Алавес поступився Сельті Віго.