Судаков визнаний найкращим гравцем УПЛ сезону-2023/34
Півзахисник донецького Шахтаря Георгій Судаков визнаний найкращим футболістом Української Прем'єр-ліги сезону-2023/24.
Про це повідомила пресслужба УПЛ.
Голосування проводилось шляхом анкетування клубів чемпіонату України. Друге та третє місце посіли гравця київського Динамо Владислав Ванат та Микола Шапаренко.
Зазначимо, що хавбек "гірників" забив 6 голів та віддав 4 гольові передачі у 23 матчах УПЛ.
Нагадаємо, після останнього оновлення Transfermarkt ринкова вартість Судакова зросла майже вдвічі.