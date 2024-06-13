Судаков визнаний найкращим гравцем УПЛ сезону-2023/34

Півзахисник донецького Шахтаря Георгій Судаков визнаний найкращим футболістом Української Прем'єр-ліги сезону-2023/24.

Про це повідомила пресслужба УПЛ.

Голосування проводилось шляхом анкетування клубів чемпіонату України. Друге та третє місце посіли гравця київського Динамо Владислав Ванат та Микола Шапаренко.

Зазначимо, що хавбек "гірників" забив 6 голів та віддав 4 гольові передачі у 23 матчах УПЛ.

Нагадаємо, після останнього оновлення Transfermarkt ринкова вартість Судакова зросла майже вдвічі.