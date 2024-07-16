Відпусти — Судаков піснею Океану Ельзи просить трансфер у Шахтаря

Півзахисник донецького Шахтаря Георгій Судаков навів рейтинг гравців до 23 років, які готові адаптуватися у найкращих п'яти лігах Європи під пісню "Відпусти" української групи "Океан Ельзи".

Хавбек "гірників" зробив це у сторіс в інстаграмі.

Зазначимо, що українець посідає 9 місце у відповідному рейтингу від Empower Sports. Очолює список португалець Франсіску Консейсау.

Нагадаємо, раніше генеральний директор Шахтаря назвав мінімальну суму, від якої Шахтар готовий розглядати пропозиції щодо Судакова.

У сезоні-2023/24 Георгій провів 33 матчі за донецький клуб у всіх турнірах, на його рахунку 8 голів та 2 асисти.