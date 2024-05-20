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Генсек УАФ: Ми не відірвані від українських реалій

Игорь Чернявский — 20 травня, 21:30
Генсек УАФ: Ми не відірвані від українських реалій

Генеральний секретар Української асоціації футболу Ігор Грищенко вважає, що його організація, як і всі українці, відчуває війну.

Про мобілізаційні процеси, які торкнулися зокрема й працівників УАФ, він розповів у інтерв’ю Tribuna.com.

"Хочу сказати, що деяким працівникам УАФ також вручали повістки. Вони йшли оновлювали дані в ТЦК і так далі. І дехто з працівників УАФ навіть проходить військову службу.

Ми не відірвані від українських реалій, ми живемо у війні. У нас немає абсолютно жодних особливих підходів ні до своїх працівників, ні до представників інших клубів. Ми живемо виключно в правовому полі і будемо так далі рухатися".

Також Грищенко висловився про резонансну історію з футболістом закарпатського Хуста, якого затримали на вокзалі та доправили в ТЦК: "Вони в шоці, що немає "Порішайте". Такого немає".

Нагадаємо, Хуст просив допомоги в Андрія Шевченка, але в УАФ відповіли, що не мають впливу на питання мобілізції.

війна Грищенко Українська асоціація футболу (УАФ)

Українська асоціація футболу (УАФ)

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