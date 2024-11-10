Тренер зробив усе, що міг: гендиректор Роми прокоментував звільнення Юрича

Генеральний директор Роми Флоран Гісольфі вважає, що вже колишній головний тренер команди Іван Юрич зробив усе, що в його силах.

Cлова Гісольфі наводить TUTTOmercatoWEB.

"Іван Юрич пропагує дуже амбіційний стиль футболу, дуже вимогливий з фізичної та технічної точки зору, але зараз не час для виправдань і техніко-тактичного аналізу. Тренер зробив усе, що міг, потрапивши у складну ситуацію. Це правда, момент складний і ми маємо взяти на себе відповідальність. Також ми хочемо вибачитися перед уболівальниками", – сказав Гісольфі.

Хорватський фахівець провів на посаді голоного тренера Роми близько двох місяців. За цей час "вовкам" вдалося здобути лише 4 перемоги у 12 матчах – це найгірший результат римського клубу за останні 20 років.

Провідні італійські ЗМІ повідомляють, що наступником Юрича може стати Роберто Манчіні.