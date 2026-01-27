Карпати припинили співпрацю з PASS

Львівські Карпати припинили співпрацю зі скаутською компанією PASS, а один із засновників проєкту Гліб Корнієнко, що був шеф-скаутом "левів" покинув клуб.

Про це розповів генеральний директор Карпат Андрій Русол клубній пресслужбі.

"Щодо компанії PASS, то футбольний клуб Карпати припинив співпрацю з нею наприкінці минулої трансферної кампанії, минулого літа. Зараз ми не працюємо з ними. Стосовно аналізу, то ми можемо разом намагатися його зробити. Якщо ми проаналізуємо загалом підписання гравців від PASS, то я б не сказав, що вони були неефективними, чи Карпати втратили з погляду економіки багато. Тому що були успішні кейси, як з Бруніньйо. Були не дуже вдалі, як з Паласіосом. Проте більшість гравців допомагала клубу на футбольному полі. Є ще група гравців, яка дуже молода і ми сподіваємось на те, що вони допоможуть нам у майбутньому".

Також Русол поділився новим вектором роботи команди щодо пошуку гравців після відходу з посади шеф-скаута Гліба Корнієнка:

"Буде створено внутрішній департамент селекції, ми будемо продовжувати намагатися шукати гравців для підсилення Карпат за кордоном також. Єдине, що трохи змінюється концепція. Насамперед фокус буде на місцевих гравцях, з дитячо-юнацької системи або з України. Повертаючись до початку нашої розмови, одна з основних наших стратегій – побудова команди, де більшість гравців будуть українцями та місцевими. Щодо Гліба, то трохи змінюється наша концепція і ми переходимо трохи в інший формат. Залежність від легіонерів намагаємось мінімізувати", – підсумував Русол.

Раніше роботу скаутського відділу Карпат розкритикував колишній тренер "левів" Мирон Маркевич, звинувативши в провальних трансферах саме Корнієнка.

"Зелено-білі" пішли на зимову перерву на 9-му місці у таблиці УПЛ-2025/26, набравши лише 19 балів у 16 турах.

Наприкінці 2025 року керівництво клубу ухвалило рішення звільнити головного тренера Владислава Лупашка, йому на заміну прийшов іспанський фахівець Франсіско Фернандес.

Зараз Карпати готуються до відновлення УПЛ в Іспанії, де проводить цілий ряд спарингів. "Леви" у дебютному матчі 2026 року програли Теджону 1:2 та переграли Реал Мурсія В 3:0. Вже у середу, 28 січня, львівський клуб зіграє проти Оденсе. Початок зустрічі – о 15:00 (за київським часом).