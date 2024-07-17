Місюра: Заборгованості в Чорноморця є, але в якого клубу їх зараз немає?

Генеральний директор Чорноморця Анатолій Місюра заявив, що в одеського клубу є невелика заборгованість.

Про це він розповів на пресконференції.

"Та прес-шуміха, будемо так казати, яка була останній час – вона не зовсім відповідає дійсності. Скажу так, що на сьогодні в Україні йде війна, не працює так, як раніше працювала економіка. Я думаю, що не тільки у футбольного клубу Чорноморець є якісь економічні питання та економічні проблеми, якщо можна їх так назвати. Але ми не зупиняємося, ми бачили ті проблеми які були у нас на горизонті в кінці сезону і ми бачимо вирішення цього питання як зараз на початку сезону.

Те, що було тоді, і те, що є зараз – це дві кардинально різні ситуації. Власники дуже плідно попрацювали в цей міжсезонний період по залученню партнерів, по залученню допомоги клубу і власної роботи, по фінансуванню клубу. Думаю, що все буде добре. Заборгованості, не буду заперечувати, невеликі є, але в кого на зараз з футбольних клубів їх немає? Може, на пальцях однієї руки, що у когось із клубів немає заборгованості. Це погано, що воно є, але ми працюємо. Планово, по графіку намагаємося вирішити ці питання. А залучення нових гравців і фінансування йде по новому плану, який вже затверджений", – сказав Місюра.

Нагадаємо, раніше Чорноморець офіційно оголосив про призначення Олександра Бабича на посаду головного тренера. Він замінив Романа Григорчука, який поїхав працювати за кордон.