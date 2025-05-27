Колишній багаторічний капітан Ліверпуля може повернутися в АПЛ

Досвідчений англійський півзахисник Джордан Гендерсон, який нині виступає за Аякс, може повернутися до Англійської Прем'єр-ліги.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

За його інформацією, 34-річний хавбек готується прийняти рішення щодо свого майбутнього вже цього місяця.

Зазначається, що капітан Аякса має опцію продовження контракту з нідерландським клубом ще на один рік, проте до нього також проявляють інтерес клуби АПЛ та Серії А.

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Jordan Henderson will decide his future this month; English midfielder has the option to trigger additional year at Ajax but has interest from Premier League and Serie A.



Henderson had a top season captaining Ajax back to UCL and back in the England squad with Tuchel. pic.twitter.com/SUNQsgvWdy — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 27, 2025

34-річний півзахисник, який приєднався до Аякса у січні 2024 року, в поточному сезоні зіграв 45 матчів, у яких забив 1 гол та віддав 6 результативних передач.

Гендерсон свого часу багато років кар'єри провів саме в АПЛ, виступаючи за різні клуби. Зокрема, з 2011 по 2023-й рік він грав за Ліверпуль, де також був капітаном після відходу Стівена Джерарда. Сумарно він провів за "червоних" 360 матчів, у яких забив 29 голів.

Раніше повідомлялося, що форвард Динамо Владислав Ванат може продовжити кар'єру в англійській Прем'єр-лізі.