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Колишній багаторічний капітан Ліверпуля може повернутися в АПЛ

Олексій Мурзак — 27 травня 2025, 22:53
Колишній багаторічний капітан Ліверпуля може повернутися в АПЛ
Джордан Гендерсон
Getty Images

Досвідчений англійський півзахисник Джордан Гендерсон, який нині виступає за Аякс, може повернутися до Англійської Прем'єр-ліги.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

За його інформацією, 34-річний хавбек готується прийняти рішення щодо свого майбутнього вже цього місяця.

Зазначається, що капітан Аякса має опцію продовження контракту з нідерландським клубом ще на один рік, проте до нього також проявляють інтерес клуби АПЛ та Серії А.

34-річний півзахисник, який приєднався до Аякса у січні 2024 року, в поточному сезоні зіграв 45 матчів, у яких забив 1 гол та віддав 6 результативних передач.

Гендерсон свого часу багато років кар'єри провів саме в АПЛ, виступаючи за різні клуби. Зокрема, з 2011 по 2023-й рік він грав за Ліверпуль, де також був капітаном після відходу Стівена Джерарда. Сумарно він провів за "червоних" 360 матчів, у яких забив 29 голів.

Раніше повідомлялося, що форвард Динамо Владислав Ванат може продовжити кар'єру в англійській Прем'єр-лізі.

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